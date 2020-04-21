انطلاق حملة المسح الفعال للكشف عن كورونا في ميسان

2020/04/21 | 00:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، انطلاق حملة المسح الفعال للكشف عن الحالات الاكثر عرضة للاصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مدير عام صحة ميسان الدكتور علي محمود العلاق لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى، انه تم انطلاق حملة المسح الفعال للكشف عن الحالات المعرضة للاصابة بفيروس كورونا، مبينا انها آلية جديدة اعتمدتها الدائرة

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