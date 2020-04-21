ما حقيقة وجود عملية ارهابية شمالي بغداد

2020/04/21 | 00:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، وجود عملية ارهابية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة.وقالت القيادة في بيان، انها “تنفي الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عملية ارهابية نفذها انتحاري في الطارمية شمالي العاصمة”.واكدت ان “هذا الخبر عار عن الصحة، ونهيب بوسائل الاعلام والمدونين توخي الدقة واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية”.

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