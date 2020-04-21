الحمداني يبحث مع اليونسكو ادراج مواقع جديدة ضمن التراث العالمي

2020/04/21 | 00:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، مع مسؤولة في منظمة اليونسكو امكانية ادراج مواقع جديدة ضمن لائحة التراث العالمي.

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