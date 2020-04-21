عمليات بغداد تنفي حدوث عملية ارهابية نفذها انتحاري في الطارمية

2020/04/21 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة عمليات بغداد، حدوث عملية إرهابية نفذها انتحاري في قضاء الطارمية شمال العاصمة.

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