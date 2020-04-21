وزير النقل يعلن عودة الدوام الرسمي في الوزارة بنسبة 25%

2020/04/21 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، المباشرة بفتح الشوارع في العاصمة بغداد استعدادا لحظر التجوال الجزئي.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إنها "باشرت برفع الصبات وفتح الشوارع المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة استعداداً لرف

بغداد اليوم _ متابعة

توقع الطبيب المختص بعلم الامراض، محمد إسماعيل، تسبب فترة الحظر الجزئي في البلاد بظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما حذر بأن الفترة المرافقة للحظر الجزئي ستكون "شديدة الحرج".

وقال محمد إسماعيل، في مقابلة م

بغداد اليوم- بغداد

عقد المجلس الوزاري للاقتصاد اليوم الاثنين 20 نيسان 2020 جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضور حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب .

وحضر الاجتماع، بحسب بيان صا

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