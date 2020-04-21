عمليات بغداد تنفي وجود عملية ارهابية شمالي العاصمة

2020/04/21 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، وجود عملية ارهابية في منطقة الطارمية شمالي العاصمة.

وقالت ال...





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