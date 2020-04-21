2020/04/21 | 00:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، وجود عملية ارهابية نفذها انتحاري شمالي العاصمة.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "لا صحة للاخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عملية ارهابية نفذها انتحاري في الطارمية شمالي العاصمة".

واكدت على ان "هذا الخبر عار عن الصحة وتهيب القيادة بوسائل الاعلام والمدونين توخي الدقة واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تنفي وجود عملية ارهابية نفذها انتحاري شمالي العاصمة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تنفي وجود عملية ارهابية نفذها انتحاري شمالي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).