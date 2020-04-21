نعيم العبودي يطرح حلولا للتخلص من مشاكل العملية السياسية

2020/04/21 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح النائب عن كتلة الصادقون النيابية، نعيم العبودي حلولا لتدارك مشاكل العملية السياسية.وقال العبودي في تغريدة على “منصة” تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ما نصه “درءا لتكرار المشاكل في العملية السياسية في الانتخابات القادمة، ولأستقرار الوضع، لابد من العمل على قضيتين اساسيتين خلال هذه الفترة، أولهما حل موضوع الكتلة الاكثر عددا، وثانيهما […]

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