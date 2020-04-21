النقل تعلن عودة الدوام بنسبة ٢٥٪ مع الألتزام التام بأجراءات الصحة

2020/04/21 | 01:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، اليوم الثلاثاء، عودة الدوام الرسمي لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة القصوى حصراً، لافتا الى ان ذلك لايتجاوز نسبة ٢٥٪.وقال لعيبي في بيان تلقت “العهد نيوز”، انه “تقرر عودة الدوام الرسمي لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة القصوى حصراً على ان لايتجاوز ذلك نسبة ٢٥٪ […]

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