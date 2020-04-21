ترامب: ندرس إضافة 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

2020/04/21 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تدرس إضافة نحو 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياط...





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