الطيران المدني العراقي تنشر التوقيتات الخاصة بالرحلات ليوم الثلاثاء

2020/04/21 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نشرت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، التوقيتات الخاصة بالرحلات الجوية لهذا ليوم.

وقال اعلام سلطة الطيران المدني في بيان، "ادناه التوقيتات الخاصة بالرحلات الجوية لهذا ليوم الثلاثاء الموافق 2020/4/21، الخاص بإجلاء مواطنينا الكرام، حسب التوقيتات الزمنية لعدد الرحلات الجوية والدول التي سيغادرون منها باتجاه مطاراتنا المحلية في البلاد، استناداً لقرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

واضاف، ان "التوقيتات الزمنية لرحلات إجلاء مواطنينا العراقيين هي:

1-عمان (1) - بغداد ، وقت الوصول الساعة 2 مساءً ، وعلى متنها 79 مسافر .

2-عمان (2)- بغداد ، وقت الوصول الساعة 5:45 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

3- عمان (3) - بغداد ، وقت الوصول الساعة 8 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

4- قاهرة - بغداد ، وقت الوصول الساعة 5 مساءً ، وعلى متنها 284 مسافر .

5- مسقط - بغداد ، وقت الوصول الساعة 6:30 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

6- باكو - بغداد ، وقت الوصول الساعة 9:30 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

7- طهران - بغداد ، وقت الوصول الساعة 11 مساءً ، وعلى متنها 157 مسافر .

-————————————إعلام سلطة الطيران المدني العراقي 21 - نيسان - 2020

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي ، الاثنين ، عودة الدوام الرسمي لمنتسبي الوزارة وتشكيلاتها بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة القصوى حصراً على ان لايتجاوز ذلك نسبة 25 بالمئة.

وقال لعيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &

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وقالت المديرية في بيان مقتضب، إنها "باشرت برفع الصبات وفتح الشوارع المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة استعداداً لرف

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وقال محمد إسماعيل، في مقابلة م

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