2020/04/21 | 01:14 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتنياهو ومنافسه جانتس يُبرمان اتفاقا لتقاسم السلطة في إسرائيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 01:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو ومنافسه جانتس يُبرمان اتفاقا لتقاسم السلطة في إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو ومنافسه جانتس يُبرمان اتفاقا لتقاسم السلطة في إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).