الحرة الليلة.. حلقة الإثنين

2020/04/21 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقة الحرة الليلة ليوم الإثنين ناقشت الخلاف الأميركي الصيني بسبب كورونا، واستغلال داعش للفيروس لتوسيع هجماته..كما ناقشت وجود مجرمي حرب سوريين في أوروبا "كلاجئين"

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