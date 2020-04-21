ما الذي يدبره رامز لضحاياه في رمضان 2020

2020/04/21 | 01:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجموعة قنوات “إم بي سي” رسميا عن فكرة برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، قبل عرضه على شاشتها خلال شهر رمضان.وقالت في بيان رسمي لها، إن اﻟﻣﻘﻠب يدور في إمارة دبي الخلجية، ويبدأ ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ البرنامج ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو الرياضة أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم إيصالهم إﻟﻰ مكان ما هناك ثم يتعرضون لمغامرة غير […]

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