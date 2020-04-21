ذكريات عن الشارع وأشياءه

2020/04/21 | 01:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي -8- لم يوفر شارع الرشيد فرصة الاطلاع على الكتاب الذي غير حياتي فقط لكن الشارع وفر لي فرصة الاطلاع ميدانيا على نماذج من الحياة لا أعرفها وبعيدة عن بيئتي برغم سكني في باب الأغا لايبعد سوى بضعة مئات من الأمتار حيث هناك كنت أعيش في عالم آخر مختلف سوف نتعامل معه ...

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