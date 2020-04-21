مصطفى سليمي.. قصة غدر معلن

2020/04/21 | 01:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصطفى سليمي (51 عاماً) معارض سياسي قضى أكثر من 17 عاماً في السجون الايرانية، بعد أن اصدرت عليه في العام 2003، احدى محاكم الثورة حكماً بالاعدام وفقاً للمادة التي تعكزت عليها جميع محاكم آية الله خلخالي، أي “محاربة الله ورسوله”.في 28/3/2020 وبعد اضطرابات شديدة تمكن وعدد من المعتقلين من الهروب من سجن سقز، ليصل ...

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