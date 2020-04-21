2020/04/21 | 01:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالفات وانشقاقات جديدة تعقّد مفاوضات تشكيل الحكومة بغداد- وعد الشمري: يعاني المشهد السياسي السنّي اليوم، صراعاً كبيراً بين كتل عدة، وفيما يحاول تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إثبات أنه الممثل الأول للمكوّن في العراق، أعلن تكتل جديد مدعوم من خميس الخنجر باسم “تحالف المدن المحرّرة” عن نفسه منافساً شديداً، وكشف عن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صراع محموم بين “تحالف القوى” و” المدن المحررة” على وزارات السنة) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صراع محموم بين “تحالف القوى” و” المدن المحررة” على وزارات السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).