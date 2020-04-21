دولة أوروبية تتهم أميركا بـ”إسقاط الحكومة”

2020/04/21 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس حكومة كوسوفو، ألبين كورتي، المبعوث الأميركي بتدبير إسقاط حكومته في مارس بعد شهرين من تشكيلها، تمهيدا لتوقيع اتفاق مثير للجدل مع صربيا.وخلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع وسائل إعلام في بريشتينا، أكد كورتي، اليساري الإصلاحي الذي لا يزال يشغل منصبه مؤقتا حتى تشكيل حكومة جديدة، أن المبعوث الأميركي، ريتشارد غرينيل، مارس “ضغطا” […]

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