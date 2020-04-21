2020/04/21 | 01:32 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طوارئ في الحكومة العراقية لمتابعة تداعيات الأزمة الكبرى نيويورك- مرسي ابو طوق بغداد – عبدالحسين غزال تدهورت أسعار النفط الأميركي المدرج في بورصة نيويورك لأول مرة في التاريخ إلى ما دون الصفر عند انتهاء جلسة التداولات الإثنين بسبب تخمة في المخزون أجبرت المستثمرين على الدفع من أجل التخلّص من الخام. ونظراً إلى أن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تحت الصفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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