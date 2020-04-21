النفط‭ ‬تحت‭ ‬الصفر

2020/04/21 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوارئ‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬لمتابعة‭ ‬تداعيات‭ ‬الأزمة‭ ‬الكبرى‭ ‬ نيويورك‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال تدهورت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الأميركي‭ ‬المدرج‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬الصفر‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬جلسة‭ ‬التداولات‭ ‬الإثنين‭ ‬بسبب‭ ‬تخمة‭ ‬في‭ ‬المخزون‭ ‬أجبرت‭ ‬المستثمرين‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التخلّص‭ ‬من‭ ‬الخام‭.‬ ونظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ […]

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