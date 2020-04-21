انهيار المنهار أصلاً

2020/04/21 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬يوجد‭ ‬شيء‭ ‬مستحيل‭ ‬الحدوث‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬مرتبطاً‭ ‬بسوق‭ ‬عالمية‭ ‬تتأثر‭ ‬بالحروب‭ ‬والازمات‭ ‬والكوارث‭ .‬والدول‭ ‬الكبرى‭ ‬كالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬صاحبة‭ ‬احتكارات‭ ‬عظيمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬ومساراتها،‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تنهض‭ ‬بسرعة‭ ‬من‭ ‬نكسة‭ ‬أصبح‭ ‬فيها‭ ‬سعر‭ ‬النفط‭ ‬لا‭ ‬يساوي‭ ‬شيئاً،‭ ‬بل‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬لكي‭ ‬تبيعه‭ .‬ أمّا‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ […]

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