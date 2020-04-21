تحقيق متأخر في مقال الانفصال ورئيس القبائل لـ ( الزمان): ثلاثة عهود وسيناء بدون إعمار

2020/04/21 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بنقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬النقابة‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقات‭ ‬موسعة‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬جريدة‭ ‬المصري‭ ‬اليوم‭ ‬بسبب‭ ‬نشرهم‭ ‬مقالة‭ ‬لكاتب‭ ‬مجهول‭ ‬كتب‭ ‬مقالة‭ ‬باسم‭ ‬مستعار‭ ‬هو‭ ‬نيوتن‭ ‬دعا‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬فصل‭ ‬سيناء‭ ‬عن‭ ‬مصر‭ ‬وتعيين‭ ‬حاكم‭ ‬كل‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬واستقلالها‭ ‬استقلالا‭ ‬تاما‭ ‬عن‭ ‬بيروقراطية‭ ‬الاستثمار‭ ‬واستخدام‭ ‬الأراضي‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ […]

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