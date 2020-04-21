أغرب أربع حالات شفيت من كورونا

2020/04/21 | 01:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وجود الكثير من القصص المأساوية التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا، وآلاف الضحايا حول العالم، لا بد من النظر إلى الجانب الآخر الذي يظهر قصص شفاء الكثيرين من هذا المرض القاتل.ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية مجموعة من أغرب قصص الشفاء من عدوى كورونا على النحو التالي كما نقلت عنها 24.ae: […]

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