وزير الصدر يعلق على انهيار النفط الأمريكي: ادخلوا إلى الكهف

2020/04/21 | 01:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعلقت صفحة "صالح محمد العراقي"، على انهيار أسعار الخام الأمريكي المفاجئ، ملمحًا إلى أن ما يجري هو "عقاب" من الله.

رأى "وزير الصدر" في انهيار أسعار الخام الأمريكي "عقابًا" من الله

وكتب العراقي الذي يوصف بـ"وزير الصدر"، يوم الإثنين 20 نيسان/أبريل، "اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين".

وأضاف، "واعتزلوهم وما يعبدون من دون الله، وأووا إلى (الكهف) لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".

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وفي تدوينة ثانية، قال العراقي، "قاصم الجبارين مبير الظالمين، جل جلاله، ومهلك الفاسدين ومخزي الدنيويين، إنه فوقهم قاهر متسلط لا يرحم إلا المتراحمين الذاكرين المتواضعين المؤمنين الطائعين المستغفرين المتهجدين سبحانه وتعالى عما يشركون".

فيما ختم بالقول، "فقد (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين)".

وعزا خبراء، انهيار الخام الأمريكي، إلى جملة عوامل لا تقتصر على تراجع الطلب على الخام بسبب حالة الإغلاق في أغلب مناطق العالم، جراء انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

وفي آخر التطورات، قالت رويترز، إن الأسعار وصلت إلى - 8، حيث تهاوت الأسعار خلال ساعات من حدود 20 دولارًا لبرميل النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر، بعد أن استقرت لعدة دقائق عند بضعة سنتات.

ويأتي الانهيار في أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحته.

انهار الخام الأمريكي ليصل إلى ما دون الصفر خلال ساعات

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.

لكن التراجع الكبير في أسعار الخام يعود كذلك إلى أسباب تقنية تتعلّق باقتراب انقضاء مهلة عقد أيار/مايو الاثنين، وتراجع أسعار عقد حزيران/يونيو.

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