بيان عاجل من عمليات بغداد بعد معلومات عن هجوم انتحاري

2020/04/21 | 01:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت قيادة عمليات بغداد، وقوع تفجير انتحاري في العاصمة، بعد تدوال أنباء حول ذلك عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

قالت قيادة العمليات إن المعلومات عن هجوم انتحاري شمالي بغداد غير صحيحة

وذكرت قيادة العمليات في بيان، يوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل، إن المعلومات التي أشارت |إلى وقوع تفجير انتحاري نفذها انتحاري في قضاء الطارمية، شمالي العاصمة، "عارية عن الصحة".

ودعا البيان القيادة، وسائل الإعلام والمدونين إلى " توخي الدقة واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية" .

وشهدت الأيام القليلة الماضية، خروقات كثيرة عبر هجمات وتفجيرات في عدد من مدن ومناطق البلاد، بعد تحذيرات من تصاعد نشاط تنظيم "داعش" مستغلاً أزمة جائحة "كوفيد 19".

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