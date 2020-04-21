ترامب: أسعار النفط الحالية مثيرة جدا وسنستفيد من انهيارها غير المسبوق

2020/04/21 | 01:43 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي الاستفادة من الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط الخا...





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