بعد انخفاض أسعار النفط المجلس الوزاري للاقتصاد يعقد جلسة طارئة لبحث التداعيات

2020/04/21 | 01:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد عقد المجلس الوزاري للاقتصاد اليوم الاثنين، جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضور حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب .وحضر الاجتماع، بحسب بيان صادر من المكتب الاعلامي للمجلس كل من "رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ورئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد الكناني ، وعدد من السادة الوزراء و المستشارين".وجرى خلال الاجتماع "مناقشة تداعيات الوضع المالي و الاقتصادي وانخفاض غير المسبوق لاسعار النفط ، واتخاذ القرارات الداعمة والمُلحة لجهود محاربة وباء كورونا والحد من خطورته ، فضلا عن الاجراءات الوقائية المتلازمة مع حظر التجوال الكلي والجزئي".واصدر المجلس الاقتصادي "عدد من القرارات والتدابير التي تحد من خطورة انخفاض أسعار النفط التي تهدد الامن الغذائي للبلاد والرواتب وجهود مكافحة وباء كورونا المستجد ".

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