2020/04/21 | 01:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. محافظ واسط يوجه رسالة الى اهالي المحافظة قبيل الرفع الجزئي للحظر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 01:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. محافظ واسط يوجه رسالة الى اهالي المحافظة قبيل الرفع الجزئي للحظر) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. محافظ واسط يوجه رسالة الى اهالي المحافظة قبيل الرفع الجزئي للحظر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).