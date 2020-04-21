بالوثيقة.. ذي قار تصدر 8 قرارات بشأن حظر التجوال الجزئي في رمضان

2020/04/21 | 01:52 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محافظة ذي قار، عدد من القرارات بشأن حظر التجوال الجزئي في رمضان.

وبحسب وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، ان "يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من الثلاثاء والى يوم الجمعة المقبل، والاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد افرادها ٣ اشخاص".

واضافت "الاستمرار بالسماح للفئات المستثناة من حظر التجوال سابقا بمزاولة اعمالها، والسماح للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل حصرا ولايسمح بفتح قاعات استقبال للزبائن".

واشارت الى "السماح بمزاولة الاعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل في ساعات رفع الحظر وبالحد الادنى للعاملين، ، والاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الافراح ومنع اقامة مجالس العزاء".

وبينت الى "عودة الدوام في المؤسسات الحكومية كافة وبالحد الادنى للموظفين على الا يتجاوز ذلك نسبة 25%، ومنع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن اربعة اشخاص".

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