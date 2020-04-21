الصمود أو الانهيار - حسن أحراث

2020/04/21 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث تمر الشعوب من محنة الى أخرى، ويعتبر الاستغلال والقهر الطبقيين أخطر هذه المحن.



وتكمن خطورتهما في القتل البطيء والجماعي للمضطهدين، ومنهم على الخصوص العمال والفلاحين الفقراء؛ وذلك من خلال حرمانهم من أبسط شروط الحياة الكريمة، رغم أنهم صناع الثروة، صناع الحياة الجميلة والمستقبل السعيد.



ولن تزول هذه المحن إلا بعد تقرير الشعوب المضطهدة لمصيرها عبر انتفاضاتها وثوراتها.



أما ما نعيشه اليوم، أي محنة اليو......

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