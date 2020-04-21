البرلمان يعد بعلاج لـ

2020/04/21 | 02:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، طرح "آلية" لحصر السلاح أمام رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

قال الركابي إن لجنة الأمن ستناقش الآلية قريبًا وتطرحها أمام رئيس الوزراء المكلف

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومات العراقية على مدى الفترات السابقة".

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وأضاف، أن "لجنة الأمن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء"، مشددًا على ضرورة أن "تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص".

وكان رئيس الحكومة المكلف، مصطفى الكاظمي، قد تعهد حصر السلاح في أول خطاب له، مؤكدًا أن "السلاحُ الثقيلُ والمتوسطُ والخفيفُ هو اختصاصُ الدولة ولا غير الدولة، الدولةِ فقط".

وشدد، أن "المؤسساتُ العسكريةُ والأمنيةُ، بمختلفِ صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة".

ويعتبر ملف السلاح بيد الميليشيات أو الجماعات والعشائر، أحد أسوأ "الكوابيس" التي واجهت الحكومات منذ 2003.

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