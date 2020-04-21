إيقاف انهيار أسعار النفط مرتبط بالسيطرة على الوباء العالمي

2020/04/21 | 02:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، يوم الاثنين، أن إيقاف انهيار أسعار النفط في العالم مرتبط بالسيطرة على جائحة "كوفيد- 19"، لافتا إلى أ...

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