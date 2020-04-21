أضف هذه الأطعمة إلى مائدتك لضبط السكر خلال العزل

2020/04/21 | 02:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يقتصر القلق من ارتفاع مستوى السكر بالدم خلال فترة العزل على مرضى السكري، بل يشمل الجميع، وخاصة من لديهم وزن زائد.فخلال هذه الفترة تقل الحركة، ويزداد تناول الوجبات الخفيفة السكرية أو الغنية بالنشويات لتخفيف مشاعر الاكتئاب.لذلك يُنصح بتناول الأطعمة التالية التي تساعد على خفض نسبة الجلوكوز بالدم بشكل طبيعي: الشوفان.حبوب الشوفان […]

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