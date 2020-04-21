واشنطن: قلقون من عزم أنقرة تشغيل منظومة أس-400 الروسية

2020/04/21 | 02:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر "بقلق بالغ" إزاء التقارير التي أفادت بأن أنقرة تمضي قدما في جهودها لتشغيل منظومة صواريخ أس-400 الروسية، فيما أكد مسؤول تركي رفيع تأجيل خطط التشغيل بغرض التفرغ لمواجهة تفشي كورونا.وقالت أورتاغوس في بيان عبر البريد الإلكتروني "نواصل التأكيد على أعلى المستويات بأن صفقة إس-400 هي موضوع المداولات الراهنة بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، ولا تزال تمثل عقبة كبيرة في العلاقات الثنائية وفي حلف شمال الأطلسي.نحن على ثقة بأن الرئيس أردوغان وكبار مسؤوليه يتفهمون موقفنا".

لكن مسؤولا تركيا رفيع المستوى، قال، الاثنين، إن خطط تركيا لتشغيل أنظمتها الجديدة للدفاع الصاروخي الروسية الصنع، تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبدا أن التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، سيصل إلى حد الأزمة، بسبب أنظمة الدفاع الجوي أس -400 في أبريل، عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته اعتزام تفعيل هذه الأنظمة.

لكن تفشي فيروس كورونا جعل تركيز الجهود التركية ينصب على مكافحة الوباء وتحصين الاقتصاد، الذي خرج لتوه من ركود العام الماضي.



وعلى مدى الأسابيع الماضية، لم يُثر أردوغان وحكومته‭‭ ‬‬مسألة أس-400 في العلن.

وقال المسؤول التركي لـ"رويترز" إن بلاده لا تعتزم التراجع عن قرارها بهذا الصدد والذي كان سببا في تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، "لا عودة عن قرار تشغيل إس-400 (لكن) بسبب كوفيد-19...



سيتم تأجيل خطة التجهيز التي كانت مقررة في أبريل".

وأوضح أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل تفعيل المنظومة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يزال يتعين التغلب على بعض المشكلات الفنية.

أزمة جديدة

وقال ريتشارد آوتزن المستشار الكبير بوزارة الخارجية الأميركية، في ندوة عبر الإنترنت قبل أيام، إن نشر أنظمة أس-400 في نفس المجال الجوي للطائرات الأميركية سيكون "مشكلة كبيرة" قد تثير أزمة جديدة بين البلدين.

ويمتلكسلاح الجو التركي طائرات إف-16 أميركية، وكان من المقرر أن يتسلم طائرات إف-35 الجديدة قبل أن تستبعد واشنطن تركيا من برنامج هذه المقاتلات بسبب تعاقدها على منظومة أس-400.

وقال آوتزن إن القضية "ليست محل حديث الآن بسبب وباء فيروس كورونا، لكن التفكير في واشنطن قبل أن يهيمن المرض على النقاش هو أن الأتراك سيُشغلون هذه المنظومة (أس-400) على الأرجح في أبريل وأن الكونغرس سيتحرك لفرض عقوبات...



لا أعتقد أن أيا من ذلك قد تلاشى".

ويقول محللون إن التأخير في نشر أنظمة أس-400، يمنح أنقرة مزيدا من الوقت للنظر في خطوتها التالية.



وربما يكون للتوافق الذي حدث في الآونة الأخيرة بين المصالح الأميركية والتركية في سوريا، والتأثير الاقتصادي لأزمة الفيروس على تلك المسألة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: قلقون من عزم أنقرة تشغيل منظومة أس-400 الروسية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: قلقون من عزم أنقرة تشغيل منظومة أس-400 الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).