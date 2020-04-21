ثلاثة تمارين فعالة لإزالة تجاعيد الجبين

2020/04/21 | 02:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتمتع العديد من التمارين السهلة التطبيق بفعالية كبيرة في مجال مكافحة تجاعيد الجبين.تعرّفي على 3 منها فيما يلي، وابدأي بتطبيقها يومياً لتتخلّصي من هذه التجاعيد المزعجة مع انتهاء فترة العزل المنزلي، حسب ما جاء فى موقع “العربية”.تُعتبر التمارين الخاصة بالوجه وسيلة طبيعيّة فعّالة للتخفيف من هذه التجاعيد.وهي تتمتع بمفعول وقائي من ظهور […]

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