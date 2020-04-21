الحب في الرعاية المركزة.. صورة ملهمة بعد 50 عاما

2020/04/21 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم وجودهما في وحدة العناية المركزة، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، تمكن زوجان مسنان من الاحتفال بذكرى زواجهما الـ50.ونشرت وسائل إعلام محلية في إيطاليا صورا تظهر جانكارلو (73 عاما)، وزوجته ساندرا (71 عاما)، وهما يمسكان بيديهما في احتفال بسيط باليوبيل الذهبي لارتباطهما في مستشفى بإقليم ماركي شرقي إيطاليا.وقالت الممرضة في المستشفى، روبرتا […]

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