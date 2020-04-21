فقد عمله بسبب كورونا.. فأصبح مليونيرا

2020/04/21 | 03:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن يعلم أحد سكنة مدينة أديلايد الأسترالية أن فقدان عمله بسبب تفشي فيروس كورونا، سيكون أحد أسباب جمعه ثروة تقدر بملايين الدولارات.فقد نقلت صحيفة “ديلي ستار” قصة هذا الرجل الذي قرر أن يشتري بطاقة يانصيب بعد أن وجد نفسه عاطلا عن العمل، لتتضح فيما بعد أنها بطاقة رابحة وبمبلغ 3 ملايين دولار.[…]

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