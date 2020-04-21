ولايات أميركية تعلن إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع الجاري

2020/04/21 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ولايات أميركية عن خططها لإعادة فتح اقتصاداتها، بعد فترة من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلن الحكام الجمهوريون في ولايات جورجيا وتينيسي وساوث كارولينا، إعادة فتح الاقتصاد، فيما أشار الحاكمان الديمقراطيان في إلينوي ولويزيانا، إلى إمكانية فتح أجزاء من ولايتهيما قريبا.

وقال حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، الاثنين، إن "بعض الشركات يمكن إعادة فتحها الأسبوع الجاري"، وذلك في خطوة تتحدى تحذيرات العديد من مسؤولي الصحة العامة.

وأوضح كيمب أن ما يمكن إعادة فتحه بدءا من 24 أبريل الجاري، "مراكز اللياقة البدنية، وصالات البولينغ، وصالونات الحلاقة وعلاجات التدليك".

وأضاف أنه سيسمح أيضا "للمسارح والمطاعم بالافتتاح الاثنين 27 أبريل"، مشيرا إلى أنه سيستمر إغلاق الحانات والنوادي الليلية.

وتأتي خطوة ولاية جورجيا بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي عن خطة "فتح أميركا من جديد".

وتقترح الخطة توجيهات يمكن للولايات اتباعها في وقت تتحرك فيه نحو تخفيف القيود الاجتماعية، التي ترمي للحد من انتشار كورونا، الذي أصيب به أكثر من 784 ألفا على الأقل، فيما تعدت الوفيات جراءه 42 ألفا آخرين.

وتظاهر العشرات في نحو 20 ولاية أميركية ضد قيود الإغلاق، مطالبين حكامهم بإعادة فتح الاقتصاد.

وفقد 21 مليون أميركي وظائفهم خلال الأربعة أسابيع الماضية جراء الإغلاق.

وعلى غرار جورجيا، تعتزم ولايتا تينيسي وساوث كارولينا، إعادة فتح الاقتصاد على مراحل مماثلة، على الرغم من أن ساوث كارولينا، لم تستوف معايير إعادة الافتتاح المقترحة من البيت الأبيض.

لكن خبراء صحيين حذروا من التعجل في رفع الحظر.

وهاجم بعض حكام الولايات الرئيس ترامب لتأييده التظاهرات التي تؤيد رفع القيود، مطالبين بتوفير الاختبارات قبل بدء فتح الاقتصاد.

وقال ترامب الأحد إن "الحكام أرادوا أن تكون لهم سيطرة كلية على فتح الولايات، لكنهم حاليا يريدون من الحكومة الفيدرالية أن تقوم بالاختبارات وتوفيرها، الاختبارات شيء محلي ومع ذلك نحن نقوم فعلا بالاختبارات بطريقة لم يفعلها أحد من قبل".

وأعلن ترامب، الاثنين، أن نائبه مايك بنس تناقش هاتفيا اليوم مع حكام الولايات الخمسين حول إجراءات مكافحة المرض وتخفيف القيود.

وأضاف ترامب "وفرنا الكثير من الفحوص، وهي أرقام تتضاعف خلال أسبوع، وفسرنا لحكام الولايات أن هناك مئات المختبرات مستعدة لمساعدة حكومات الولايات، وأوضحنا لهم أن القدرات المتوفرة كبيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولايات أميركية تعلن إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع الجاري ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولايات أميركية تعلن إعادة فتح الاقتصاد الأسبوع الجاري ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).