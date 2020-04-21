وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 42 ألفا

2020/04/21 | 04:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة 42 ألف شخص.

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