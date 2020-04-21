الموت يُفجع قيس الشيخ نجيب: كسرتلي قلبي

2020/04/21 | 04:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُجع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب بوفاة خاله الّذي تمّ تشييعه في دمشق مع تقبّل التعازي عبر الهاتف فقط إلتزاماً بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.في سياقٍ مُتصل، نشر قيس الشيخ نجيب صورةً له من طفولته ويحمله خاله الراحل بين يديه، ونعاه بكلمات مؤثرة فقال: “كسرتلي قلبي يا حبيبي.الله يرحمك يا خال.[…]

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