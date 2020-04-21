هكذا تبدو هيفا وهبي من دون ماكياج

2020/04/21 | 05:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر أحد حسابات معجبي الفنانة هيفا وهبي على تطبيق “إنستغرام”، صورة للأخيرة ظهرت فيها بإطلالة طبيعية ومن دون مكياج.ولاحظ الكثيرون أن هذا لم يغير ملامحها إلى حد كبير جداً وأنها حافظت على جمالها رغم عدم تطبيقها أي نوع من المستحضرات.ولوحظ أيضاً أنها لم تقم بتصفيف شعرها وأنها ترتدي الملابس المنزلية بحسب […]

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