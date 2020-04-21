شاهد : سميرة سعيد تراقص ابنها شادي

2020/04/21 | 05:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد فيديو لطيفا يجمعها بابنها شادي وهي ترقص معه، وكتبت معلقة: “دايما وجودك جنبي بيديني القوة..لحظات من السعادة والفرح مع الحب..من كواليس تصوير أوبريت #انت_اقوى”.وظهرت سعيد مُرتدية توبا أسود مع بنطلون بنفس اللون، نسقته قميص طويل باللون الأبيض، فبدت بإطلالة شبابية أظهرتها بالعشرينات من عمرها.وتفاعل الجمهور […]

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