2020/04/21 | 05:32 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد فيديو لطيفا يجمعها بابنها شادي وهي ترقص معه، وكتبت معلقة: “دايما وجودك جنبي بيديني القوة..
لحظات من السعادة والفرح مع الحب..
من كواليس تصوير أوبريت #انت_اقوى”.
وظهرت سعيد مُرتدية توبا أسود مع بنطلون بنفس اللون، نسقته قميص طويل باللون الأبيض، فبدت بإطلالة شبابية أظهرتها بالعشرينات من عمرها.
وتفاعل الجمهور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : سميرة سعيد تراقص ابنها شادي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لحظات من السعادة والفرح مع الحب..
من كواليس تصوير أوبريت #انت_اقوى”.
وظهرت سعيد مُرتدية توبا أسود مع بنطلون بنفس اللون، نسقته قميص طويل باللون الأبيض، فبدت بإطلالة شبابية أظهرتها بالعشرينات من عمرها.
وتفاعل الجمهور […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : سميرة سعيد تراقص ابنها شادي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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