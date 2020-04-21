خضع لعملية في القلب.. مسؤول أميركي: صحة زعيم كوريا الشمالية

2020/04/21 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول أميركي أن المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة أفادت أن الوضع الصحي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "في حالة خطر شديد"، بعد خضوعه لعملية في القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر هذا الشهر.

ونقلت صحيفة "ديلي إن كيه" الكورية الجنوبية، التي يديرها منشقون كوريون شماليون، عن مصادر داخل كوريا الشمالية أن كيم يتعافى في فيلا في مقاطعة منتجع جبل كومجانغ في هيانغسان على الساحل الشرقي بعد إجراء العملية في 12 أبريل في مستشفى هذه المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية احتفلت بالذكرى السنوية لعيد ميلاد والد كيم وجده، في 15 أبريل، لكن كيم لم يكن موجودا بين الحضور.

وقال تقرير الصحيفة إن صحة كيم تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب التدخين المفرط والسمنة والإرهاق.

وأكد أحد المصادر للصحيفة أن كيم كان يعاني من مشاكل في القلب والأوعية منذ أغسطس الماضي، لكن أوضاعه الصحية تدهورت بعد زياراته المتكررة لجبل "بايكتو" المقدس.

وأشار التقرير إلى أن كيم غادر إلى المستشفى بعد أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم في 11 أبريل، حيث شوهد حينها آخر مرة علانية.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية أطلقت بيونغ يانغ عدة صواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي، قال مسؤولون في سيول إنها جزء من الاحتفال بعيد ميلاد الوالد المؤسس، وعادة ما يشاهد كيم مثل هذه الأحداث العسكرية، ولكن هذه المرة لم يتواجد.

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