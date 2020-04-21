هل توجد أغذية تقي من فيروس كورونا؟

2020/04/21 | 06:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة تغذية رأيها في مدى نجاعة أغذية معينة في الشفاء من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وأصدرت اللجنة الوطنية للتغذية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا يوثق رأيها وتوصياتها العلمية التغذوية للمساعدة في مكافحة جائحة كورونا وتقليل آثاره السلبية على المجتمع.وأفادت صحيفة “عكاظ”، اليوم الثلاثاء، بأن اللجنة عقدت […]

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