الكاظمي.. هل يتصدع الاجماع؟ 

2020/04/21 | 07:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- یواصل رئیس الوزراء المکلف مصطفی الکاظمي مساعیه لتشکیل کابینته الوزاریة.

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