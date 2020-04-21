2020/04/21 | 07:22 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- یواصل رئیس الوزراء المکلف مصطفی الکاظمي مساعیه لتشکیل کابینته الوزاریة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي.. هل يتصدع الاجماع؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي.. هل يتصدع الاجماع؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي.. هل يتصدع الاجماع؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).