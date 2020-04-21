جريحان من الامن بتفجير بكركوك .. وما صحة انتحار امرأتين في الموصل؟

2020/04/21 | 07:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء ان عنصرين من القوات الامنية اصيب بجروح في تفجير جنوب محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وابلغ المصدر شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تقل قوات امنية في وقت متأخر من ليلة امس في ناحية الرياض جنوب كركوك مما اسفرعن اصابة عنصرين من تلك القوات.

وعلى صعيد مغاير نفت دائرة الطب العدلي في مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق تسجيل حالتي انتحار لامرأتين.

وقال مدير الطب العدلي بالموصل الدكتور حسن واثق لشفق نيوز، انه لاصحة لما تتناقله بعض المواقع الوهمية عن تسجيل حالتي انتحار لامرأة في الموصل القديمة واخرى في حي المثنى.

واضاف ان الطب العدلي لم يتسلم اي جثة بهذا الخصوص.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى مواقع خبرية تناقلت خبر انتحار لامراتين في الموصل على غرار ما حدث مع ملاك الزبيدي في النجف.

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