العراق يخفض 75% من الكهرباء المستوردة من إيران

2020/04/21 | 07:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خفضت وزارة الكهرباء كمية الطاقة المستوردة من ايران بنسبة 75 بالمئة، نتيجة تحقيقها الاكتفاء الذاتي في قطاع الانتاج.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي قوله، ان كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات حاليا تغطي الحاجة المحلية بواقع تجهيز مستمر، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدل 20 ساعة يوميا.

واوضح ان ارتفاع التجهيز يعود الى انخفاض الاحمال وإدخال وحدات توليدية جديدة للخدمة، اضافة الى اعتدال درجات الحرارة.

ونوه العبادي بان الوزارة لديها طاقات انتاجية اخرى من الممكن ان ترفد المنظومة بها في حال ازدياد الطلب، مبينا ان حجم الانتاج الحالي يقدر بـ ١٣٤٠٠ ميغا واط.واضاف ان الوزارة ووفق هذه المعطيات عمدت الى خفض حجم الطاقة الموردة من الجانب الايراني عبر خطوط النقل، وكذلك استيراد الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد، اذ اكتفت بخط نقل الكهرباء ميرساد/ ديالى الذي يجهز المحافظة بـ 350 ميغاوط، بعد ان كان حجم الكهرباء المورد من ايران يصل الى 1200 ميغاوط تنقل عبر اربعة خطوط.

واضاف ان الوزارة قامت ايضا بخفض كميات استيراد الغاز المجهز لمحطات الانتاج، إذ أوقفت الضخ باتجاه المحطات في الجنوب، بالاعتماد على وزارة النفط في توفير هذه المادة، موضحا ان الغاز الايراني يضخ حاليا بخط واحد يغذي محطات بسماية والمنصورية والقدس والصدر الغازية.

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