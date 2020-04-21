كورونا وجفاف وعنف.. 50 مليون شخص مهدّدون بالمجاعة في غرب أفريقيا

2020/04/21 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عصابات المخدرات في بلاده التي تقدم المواد الغذائية للفقراء والمتضررين من فقدان وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطالب لوبيز العصابات بإنهاء العنف بدلاً من ذلك، مؤكداً أن توزيع المساعدات المليئة بالمواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف ليست مفيدة بقدر وقف العنف.

وكانت تقارير إعلامية مكسيكية رصدت قيام أفراد العصابات بتوزيع حصص غذائية على دور الرعاية والفقراء، مختومة بشعار منظمة "كارتل"، إحدى أخطر العصابات الإجرامية في المكسيك والعالم.

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توزيع كراتين غذائية عليها صورة أكبر تجار مخدرات في العالمكما تم رصد إبنة أحد أكبر تجار المخدرات في العالم المسجون حالياً "خواكين آل تشابو" وهي توزع مواد غذائية مختومة بشعار شركتها "أل تشابو701" وصورة والدها سيء السمعة.

وشدد الرئيس، الذي انتهج سياسة أقل عنفاً من أسلافه لترويض هذه العصابات، على ضرورة أن يتوقف أعضاء هذه العصابات عن إيذاء الآخرين وأن يفكروا في المعاناة التي يسببونها لأسر وأمهات ضحاياهم، بدلا من توزيع المواد الغذائية.

وتضمنت المواد الغذائية زيت طهي وأرز وسكر ومواد تنظيف.

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الكراتين تتضمن مواد غذائية ومواد تنظيفوتأتي هذه الخطوة من العصابات الإجرامية في الوقت الذي رفض فيه الرئيس تقديم المزيد من الدعم المالي للشركات الصغيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

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عصابات المخدرات في المكسيك توزع كراتين غذائية على الفقراءيذكر أن المكسيك كانت سجلت رقما قياسيا في ضحايا جرائم القتل، بلغ أكثر من 34 ألف قتيلًا خلال أول عام كامل لحكم أندريس في عام 2019.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد سجلت المكسيك نحو 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 700 حالة وفاة.

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