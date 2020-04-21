2020/04/21 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد الدكتور جاسب الحجامي يوم الثلاثاء عن تعافي امرأة مسنة من فيروس كورونا المستجد.

واشار الدكتور الحجامي في بيان اليوم الى مغادرة مسنة مستشفى الفرات العام بعد اكتسابها الشفاء التام.

واوضح ان المرأة من سكنة شهداء البياع وكانت تعاني من عدة امراض مزمنة اضافة الى مرض كورونا ، علمًا انها من الوافدين من الهند وقضت في المستشفى ١٣يوماً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعافي امرأة مسنة من كورونا في بغداد رغم اصابتها بأمراض مزمنة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعافي امرأة مسنة من كورونا في بغداد رغم اصابتها بأمراض مزمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).