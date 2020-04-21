وثيقة .. وزارة التربية توجه بعودة الدوام لإدارة المدارس بالعراق

2020/04/21 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت وزيرة التربية سها العلي بيك بكتاب رسمي بعودة الدوام لادارة المدارس فقط للمحافظات كافة من اجل تنظيم امور الطلبة وكما موضح في الكتاب الرسمي الصادر ادناه:

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