كورونا يتسبب بانهيار شركة طيران ضخمة

2020/04/21 | 07:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فيرجن أستراليا" التي تعاني من ضائقة مالية أنها أضحت عاجزة عن عن تسديد ديون

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